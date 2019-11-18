Три человека пострадали в ходе разгона акции протеста в Тбилиси

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В результате разгона акции оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси в понедельник в больницы были доставлены три человека, сообщает Минздрав Грузии.

Согласно распространенной ведомством информации, один из пострадавших является полицейским. В Минздраве заявляют, что сотрудник правоохранительных был госпитализирован с травмой головы, сейчас он проходит необходимые обследования.

Также, по информации ведомства, один гражданин был доставлен в больницу с жалобами на боли в груди, его общее состояние удовлетворительное.

Что касается третьего пациента, то, как говорится в сообщении, 27-летний мужчина потерял сознание из-за давки в толпе. В настоящий момент его состояние стабильное.

Ранее в понедельник сообщалось, что полиция с применением водометов разогнала участников акции оппозиции, которые блокировали входы в здание парламента Грузии. Полицейские также оттеснили участников протеста с проезжей части на проспекте Руставели. Спустя некоторое время в этот же день несколько десятков сторонников оппозиции вернулись на площадь перед парламентом Грузии, после чего полицейский спецназ заблокировал их.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которому парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Ранее с инициативой о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году выступил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако в последний момент при голосовании в четверг не получило необходимой поддержки.

Оппозиция считает, что депутаты, проголосовавшие против, не могли действовать самостоятельно и обвиняют в провале законопроекта Иванишвили.