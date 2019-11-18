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Спецназ окружил митинг оппозиции у парламента Грузии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - На площади перед парламентом в Тбилиси к вечеру в понедельник осталось лишь несколько десятков участников оппозиционной акции, полицейский спецназ не пропускает к митингующим других участников протеста, заблокировав тротуары и проезжую часть.

Полицейские прямо на глазах у журналистов арестовали несколько человек, пытавшихся прорваться к митингу. Ранее МВД подтвердило СМИ задержание 18 участников митинга.

Протесты у парламента Грузии

Ранее в понедельник сообщалось, что несколько десятков сторонников оппозиции вернулись на площадь перед парламентом Грузии в центре Тбилиси после того, как их акцию разогнали с помощью водометов, а палаточный лагерь убрали.

Протестная акция оппозиции с требованием роспуска парламента и назначения досрочных выборов началась накануне, 17 ноября. Десятки оппозиционеров провели ночь у здания парламента, заблокировав все входы и перекрыв близлежащие улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.

Причиной протестов стало то, что 14 ноября парламент Грузии не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Протесты у парламента Грузии

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Хроника 14 – 18 ноября 2019 годаПротесты у парламента в Тбилиси
Тбилиси Грузия МВД

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