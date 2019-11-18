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Оппозиционеры вернулись к зданию парламента Грузии после сноса палаточного лагеря

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Несколько десятков сторонников оппозиции вернулись на площадь перед парламентом Грузии в центре Тбилиси после того, как их акцию разогнали с помощью водометов, а палаточный лагерь убрали.

Они продолжают акцию и требуют досрочных выборов в парламент. Полицейские пока не предпринимают против них никаких действий. По словам лидера партии "Европейская Грузия" Давида Бакрадзе, полиция сняла пикетирование, но не смогла "заглушить протест граждан".

Протесты у парламента в Тбилиси

"Сегодня нас пытались разогнать, но ничего у них не получилось. Сегодняшний разгон обернется для нынешних властей серьезными последствиями", - предупредил он.

О применении водометов полицией сообщало агентство "Новости Грузия".

Оппозиционеры с воскресенья заблокировали входы в здание парламента, закрыли ворота цепями с замками, заблокировали подъезды к зданию мешками. В понедельник они не пускали в здание депутатов. Затем полиция убрала пикеты. По оценкам грузинских СМИ, полицейские не использовали резиновые пули, почти не применяли дубинки и в целом действовали менее жестко, чем 20 июня. Несколько человек пострадали в давке.

Как заявила журналистам одна из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Елена Хоштария, полиция задержала нескольких лидеров оппозиции. По ее словам в эти минуты в парламенте проходит заседание бюро парламента, на котором присутствуют только депутаты от правящей партии "Грузинская мечта".

Протесты в Тбилиси начались после того, как депутаты от "Грузинской мечты" 14 ноября отказались поддержать поправки в Конституцию о проведении в 2020 году выборов в парламент по пропорциональной системе. Оппозиция теперь требует таких выборов, отставки правительства, замены состава Центризбиркома и освобождения задержанных после протестов 20 июня.

Протесты у парламента Грузии

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Хроника 14 – 18 ноября 2019 годаПротесты у парламента в Тбилиси
Тбилиси Грузия Европейская Грузия Грузинская мечта

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