Оппозиционеры вернулись к зданию парламента Грузии после сноса палаточного лагеря

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Несколько десятков сторонников оппозиции вернулись на площадь перед парламентом Грузии в центре Тбилиси после того, как их акцию разогнали с помощью водометов, а палаточный лагерь убрали.

Они продолжают акцию и требуют досрочных выборов в парламент. Полицейские пока не предпринимают против них никаких действий. По словам лидера партии "Европейская Грузия" Давида Бакрадзе, полиция сняла пикетирование, но не смогла "заглушить протест граждан".

"Сегодня нас пытались разогнать, но ничего у них не получилось. Сегодняшний разгон обернется для нынешних властей серьезными последствиями", - предупредил он.

О применении водометов полицией сообщало агентство "Новости Грузия".

Оппозиционеры с воскресенья заблокировали входы в здание парламента, закрыли ворота цепями с замками, заблокировали подъезды к зданию мешками. В понедельник они не пускали в здание депутатов. Затем полиция убрала пикеты. По оценкам грузинских СМИ, полицейские не использовали резиновые пули, почти не применяли дубинки и в целом действовали менее жестко, чем 20 июня. Несколько человек пострадали в давке.

Как заявила журналистам одна из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Елена Хоштария, полиция задержала нескольких лидеров оппозиции. По ее словам в эти минуты в парламенте проходит заседание бюро парламента, на котором присутствуют только депутаты от правящей партии "Грузинская мечта".

Протесты в Тбилиси начались после того, как депутаты от "Грузинской мечты" 14 ноября отказались поддержать поправки в Конституцию о проведении в 2020 году выборов в парламент по пропорциональной системе. Оппозиция теперь требует таких выборов, отставки правительства, замены состава Центризбиркома и освобождения задержанных после протестов 20 июня.