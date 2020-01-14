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Доклад британского парламента по России опубликуют через несколько недель

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Посвященный России доклад комитета британского парламента по разведке и безопасности может быть опубликован относительно скоро, сообщил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

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"Он (доклад) может быть выпущен через несколько недель", - сказал он во вторник в эфире британской телерадиокорпорации "Би-би-си", добавив, что ознакомился с ним.

"Я думаю, люди будут разочарованы", - сказал Джонсон, не вдаваясь в подробности.

Ранее британская пресса сообщила, что в докладе комитета объемом в 50 страниц утверждается, что результаты референдума о выходе страны из ЕС были искажены из-за деятельности Москвы.

Доклад стал результатом 18-месячного расследования, проведенного комитетом по разведке и безопасности британского парламента. Его планировалось опубликовать еще в конце прошлого года.

Великобритания Россия Борис Джонсон

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