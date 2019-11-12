Клинтон осудила Британию за отсрочку публикации доклада о "российской угрозе"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила крайнее удивление в связи тем, что правительство Великобритании отказалось публиковать доклад о вмешательстве Москвы в политику Лондона, сообщила во вторник BBC News.

"Я ошеломлена тем, что это правительство (Великобритании - ИФ) не опубликует этот доклад, потому что каждый человек, который голосует в этой стране, заслуживает увидеть доклад до выборов", - заявила бывший кандидат в президенты США BBC News. Подобные действия британских властей Клинтон назвала "необъяснимыми и постыдными".

"Нет сомнений в том, что Россия, в частности, решительно стремится формировать политику западных демократий не во благо нам (Западу - ИФ), а во благо себе", - считает американский политик.

Ранее сообщалось, что по данным источников, знакомых с результатами исследования, упомянутый доклад не содержит "явных доказательств" вмешательства Кремля в дела Даунинг-стрит, однако вероятность этого существует.

В начале ноября сообщалось, что доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику не был опубликован, так как премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в настоящее время слишком занят делами, касающимися выхода страны из ЕС.

Замминистра иностранных дел Великобритании Кристофер Пинчер указал на то, что только от премьер-министра зависит решение, когда будет опубликован этот доклад. Доклад был отправлен на финальное подтверждение на Даунинг-стрит почти четыре недели назад.

Власти Великобритании должны были опубликовать доклад, посвященный теме "российского вмешательства" в британскую политику, в частности, в референдум по Brexit, еще 4 ноября. В докладе утверждается, что результаты референдума 2016 года о выходе страны из ЕС были искажены из-за деятельности Кремля. Публикацию отложили до того момента, пока в Великобритании пройдут выборы, запланированные на 12 декабря.

Доклад объемом в 50 страниц стал результатом 18-месячного расследования комитетов по разведке и безопасности британского парламента. 10 ноября издание The Times, которому стало известно о содержании доклада, написало, что в документе фигурируют имена девяти бизнесменов российского происхождения, которые являются спонсорами Консервативной партии.