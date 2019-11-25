Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция получает "немалые деньги" из-за рубежа

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что белорусская оппозиция не ставит перед собой целью попасть во властные структуры, но на ее содержание идут "немалые деньги" от американцев и немцев через Литву и Польшу.

"Я говорю (главам МИД Швеции и Финляндии - ИФ), вы им (представителям оппозиции - ИФ) не давайте деньги. Они дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим. То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они (оппозиция - ИФ) живут. На черта им (представителям оппозиции - ИФ) эта власть, головная боль?" - заявил Лукашенко на переговорах с делегацией Калининградской области в понедельник в Минске.

Как передает госагентство БелТА, таким образом Лукашенко прокомментировал замечание посла России Дмитрия Мезенцева, который "отметил успешное проведение в Белоруссии парламентских выборов".

"Вы так думаете", - ответил послу Лукашенко. Президент обратил внимание, что главы МИД Швеции и Финляндии, которых утром в понедельник он принимал, имеют противоположное мнение на сей счет, дипломаты недовольны, что в недавно избранном составе белорусского парламента нет прозападных оппозиционеров.

"В прошлом (составе парламента - ИФ) были три человека (представители оппозиции - ИФ), а в этом - ни одного. Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?" - сказал Лукашенко.

Госагентство также отмечает, что прошедшие в Белоруссии парламентские выборы стали одной из тем прошедшей в понедельник встречи Лукашенко с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Владимир Макей в понедельник по итогам встречи с главами МИД Финляндии и Швеции заявил, что Минск намерен продолжать обсуждать с Евросоюзом и США вопросы совершенствования избирательного законодательства и избирательного процесса в республике.

Министр сообщил, что Минск изучил предварительное заключение миссии ОБСЕ по итогам прошедших в стране парламентских выборов. "Мы, конечно же, подготовим наши комментарии, наш анализ, наше заключение, и направим в соответствующие структуры (Бюро по демократическим институтам и правам человека - ИФ) БДИПЧ ОБСЕ. Будем надеяться, что они также будут учтены при подготовке доклада по итогам парламентской избирательной кампании в Белоруссии", - сказал он.

Как сообщалось, в Беларуси 17 ноября состоялись парламентские выборы. За выборами наблюдали более 1 тыс. международных наблюдателей: от СНГ, ШОС, БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ.

БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ и ПА ОБСЕ по итогам прошедшей избирательной кампании заявили, что выборы в парламент не соответствовали демократическим стандартам. В свою очередь, миссии наблюдателей от СНГ и ШОС заявили, что выборы были свободными и демократическими. МИД РФ раскритиковал ОБСЕ, обвинив организацию в необъективности оценки белорусских выборов.