Оппозиция снова поставила палатки у здания парламента Грузии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Протестующие оппозиционеры провели ночь у здания парламента Грузии в Тбилиси. Они снова установили там несколько палаток, но уже не на проезжей части проспекта Руставели, как в прошлый раз, а на площади, рассказал корреспондент "Интерфакса".

Они продолжают требовать проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе и отставки правительства, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Акакий Бобохидзе.

По его словам, протестующие также требуют немедленного освобождения тех, кого в понедельник задержали при разгоне протестного лагеря у парламента. Во вторник утром Тбилисский городской суд рассмотрит дела 37 задержанных, напомнил политик. По его словам, все они задержаны по политическим мотивам.

14 ноября парламент Грузии не смог провести поправки в Конституцию о проведении с 2020 года парламентских выборов по пропорциональной системе. Их не поддержали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта". После этого в воскресенье у парламента прошел массовый митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников. Активисты установили там палатки, провели ночь и в понедельник утром заблокировали входы в парламент, не пуская внутрь депутатов.

Ближе к вечеру полиция разогнала протестующих, задержала несколько десятков человек и освободила входы в здание. В тот же вечер протестующие вернулись к парламенту. По данным МВД, были задержаны 37 человек, пострадали шестеро, в том числе двое полицейских.

На состоявшемся после разблокирования здания заседании бюро парламента председатель комитета по экономическим вопросам Роман Какулия заявил, что "есть информация" об обнаружении полицейскими в одной из палаток участников акции коктейлей Молотова и молотков". "Эту информацию необходимо перепроверить", - цитирует его пресс-служба парламента.

В полиции об этом ничего не сообщали.