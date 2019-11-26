Саакашвили призвал к мобилизации грузинских оппозиционеров и эмигрантов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что акция протеста в Тбилиси должна быть расширена и перенесена в регионы страны.

"Мы не должны упускать этот момент. Все должны быть мобилизованы как внутри страны, так и в эмиграции", - заявил он в ночь на вторник в эфире оппозиционного грузинского телеканала "Мтавари архи" при включении из Киева.

Саакашвили сообщил, что грузинские эмигранты начали сбор денег на нужды участников проходящей в Тбилиси акции протеста.

"Мы должны быть целеустремленными и мирно атакующими. Мы очень близки к рассвету. Сейчас нельзя расслабляться и надо идти до конца. Я в этой борьбе один из солдат вместе с другими", - сказал Саакашвили.

В понедельник вечером у здания парламента в Тбилиси оппозиционные силы начали акцию протеста под требованиями отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Акция силами двух сотен оппозиционеров продолжается и ночью. Протестующие поставили несколько палаток у входов в здание парламента, которые охраняют полицейские. Оппозиционеры заявили журналистам, что не позволят депутатам от правящей партии "Грузинская мечта" утром во вторник провести заседание в здании парламента.