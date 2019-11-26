Суд обязал бывшего советника Трампа Макгана дать показания Конгрессу

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный судья постановил, что бывший советник Белого дома Дон Макган обязан в соответствии с повесткой Палаты представителей дать показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

"Каким бы занятым или важным ни был помощник президента, и какова бы ни была его близость к чувствительным вопросам внутренней и национальной безопасности, президент не имеет права ограждать его или ее от действий, исполнения которых требует закон", - говорится в постановлении судьи Кетанджи Браун Джексон.

Телеканал отмечает, что минюст США, вероятно, обжалует решение суда.

Ранее судебный комитет Палаты представителей США обратился в суд с просьбой обязать бывшего советника Белого дома Макгана дать показания о предполагаемых попытках президента Дональда Трампа воспрепятствовать расследованию вмешательства России в выборы 2016 года.

Макган фигурирует в отчете Мюллера, представленном в апреле. Демократы считают, что он может стать ключевым свидетелем против Трампа.

Изначально бывший советник утверждал на допросах следователей команды Мюллера, что Трамп неоднократно требовал отставки спецпрокурора, однако позднее отказался от этих показаний.

Если бы Макган явился для дачи показаний, он все еще мог бы отказаться отвечать на вопросы, ссылаясь на привилегию представителя исполнительной власти.

Процедура импичмента Трампа

В последние две недели в Конгрессе США проходили публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали расследование в рамках процедуры импичмента президента США 24 сентября 2019 года после того, как анонимный информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины. Американские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что Трамп "заморозил" военную помощь для Украины, чтобы оказать давление на Зеленского.