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В причастности к ограблению в Дрездене заподозрили берлинский преступный клан

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ограбление музейной сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене мог организовать один из берлинских преступных кланов, передает во вторник телеканал RTL.

Со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах телеканал сообщает, что помимо полиции Дрездена расследованием дела занялась уголовная полиция Берлина в связи с возможной причастностью к грабежу преступников из немецкой столицы.

Ограбление музея произошло в ночь на понедельник, 25 ноября. Полиция Дрездена опубликовала снимки похищенных из музея бриллиантов 18 века и видеозапись похищения, снятую музейной камерой наблюдения. В частности, опубликованы фотографии элементов трех гарнитуров, инкрустированного 770 бриллиантами эфеса шпаги, королевского жемчужного ожерелья, бриллиантового польского Ордена Белого орла, подвесок и нагрудных украшений.

Грабители смогли проникнуть в катакомбы под мостом неподалеку от площади, где находятся королевские музеи Дрездена. Они подожгли трансформатор под землей и обесточили сразу несколько музеев, после этого через зарешеченное угловое окно пробрались в сокровищницу. Ударопрочную витрину с бриллиантами грабители разбили топором. Вся "операция" длилась несколько минут.

Ранее таблоид Bild сообщил, что из музея украли драгоценностей на сумму около 1 млрд евро.

"Зеленый свод" - это бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного, которая действует как музей с 1724 года.

Зеленый свод Дрезден Берлин Германия

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