Директор музея в Дрездене сравнил ограбление с фильмом "Миссия невыполнима"

Кадр из видеозаписи момента похищения из музея драгоценностей XVIII века Фото: Reuters

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Директор музея "Зеленый свод" в Дрездене Дирк Синдрам сравнил громкое ограбление культурного учреждения с фильмом "Миссия невыполнима", тем не менее, по его словам, у музея есть претензии к производителю ударопрочного стекла витрины.

"Нашу систему безопасности проверяли четыре года назад, результат проверки показал, что все в лучшем виде. То, что там произошло, было, практически, как "Миссия невыполнима", - сказал Синдрам в интервью региональной газете Saechsische Zeitung.

Тем не менее, в музее поражены тем, как быстро грабителям удалось разбить стекло витрины. "То, что обещал нам поставщик ударопрочного стекла, не соответствует действительности", - указал Синдрам.

По его словам, в технических характеристиках стекла было сказано, что оно в течение 15 минут должно выдерживать удары топора и только затем разрушаться. В действительности стекло не продержалось и нескольких секунд.

Также он указал на то, что некоторые украшения из тех, которые грабители не унесли, пострадали от белого порошка, который, по данным следствия, является огнетушителем. Порошок, в частности, попал на жемчужные ожерелья.

Ограбление музея произошло в ночь на понедельник, 25 ноября. Во вторник полиция Дрездена опубликовала снимки похищенных из музея бриллиантов 18 века и видеозапись похищения, снятую музейной камерой наблюдения. В частности, опубликованы фотографии элементов трех гарнитуров, инкрустированного 770 бриллиантами эфеса шпаги, королевского жемчужного ожерелья, бриллиантового польского Ордена Белого орла, подвесок и нагрудных украшений.

Грабители смогли проникнуть в катакомбы под мостом неподалеку от площади, где находятся королевские музеи Дрездена. Они подожгли трансформатор под землей и обесточили сразу несколько музеев, после этого через зарешеченное угловое окно они проникли в сокровищницу. Ударопрочную витрину с бриллиантами грабители разбили топором. Вся "операция" длилась несколько минут.

Ранее таблоид Bild писал, что из музея украли драгоценностей на сумму около 1 млрд евро. Ведется расследование и поиск преступников, полиция Дрездена просит граждан сообщать всю возможную информацию, которая может помочь в поиске грабителей. Телеканал RTL со ссылкой на анонимные источники передавал, что к преступлению может быть причастен преступный клан из Берлина.

"Зеленый свод" - это бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного, которая действует как музей с 1724 года.