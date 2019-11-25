Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Грабители вынесли из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене бриллиантовые гарнитуры, сообщила директор организации Государственные художественные собрания Дрездена Марион Акерманн.

Она рассказала, что преступников интересовала одна конкретная витрина. На ней выставлялись три ювелирных гарнитура, один из них бриллиантовый.

"Его основная ценность - в том, что это полностью сохранившийся ансамбль", - сказала Акерманн журналистам на пресс-конференции в Дрездене, прямую трансляцию ведет телеканал "Н-24".

По ее словам, на черном рынке такие драгоценности не продать, они слишком известны. Представители музейного сообщества опасаются думать, что преступники могут разобрать гарнитуры и продать их частями.

"Зеленый свод" - это бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного, которая действует как музей с 1724 года.

Ранее таблоид Bild сообщил, что из музея украли драгоценностей на сумму около 1 млрд евро. Преступники подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, оставив без электричества несколько крупнейших музеев в центре города. После этого несколько человек забрались через угловое окно в музей, в помещение с сокровищами.