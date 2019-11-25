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Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Грабители вынесли из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене бриллиантовые гарнитуры, сообщила директор организации Государственные художественные собрания Дрездена Марион Акерманн.

Она рассказала, что преступников интересовала одна конкретная витрина. На ней выставлялись три ювелирных гарнитура, один из них бриллиантовый.

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"Его основная ценность - в том, что это полностью сохранившийся ансамбль", - сказала Акерманн журналистам на пресс-конференции в Дрездене, прямую трансляцию ведет телеканал "Н-24".

По ее словам, на черном рынке такие драгоценности не продать, они слишком известны. Представители музейного сообщества опасаются думать, что преступники могут разобрать гарнитуры и продать их частями.

"Зеленый свод" - это бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного, которая действует как музей с 1724 года.

Ранее таблоид Bild сообщил, что из музея украли драгоценностей на сумму около 1 млрд евро. Преступники подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, оставив без электричества несколько крупнейших музеев в центре города. После этого несколько человек забрались через угловое окно в музей, в помещение с сокровищами.

Германия Дрезден

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