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Полиция Дрездена обнародовала видео кражи драгоценностей

Также опубликованы фотографии похищенных сокровищ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Дрездена опубликовала видеозапись момента похищения из музея "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) драгоценностей XVIII века и фотографии утраченного.

В частности, выложены фотографии элементов трех гарнитуров, инкрустированного 770 бриллиантами эфеса шпаги, королевского жемчужного ожерелья, бриллиантового польского Ордена Белого орла, подвесок и нагрудных украшений.

На записи с камеры наблюдения из зала музея видно, что туда входят двое мужчин. Один из них несколько раз бил топором по сверхпрочному стеклу витрины с бриллиантами и никак не мог его пробить.

Ограбление было совершено ранним утром 25 ноября. По предварительным данным полиции, злоумышленники подожгли трансформатор в катакомбах неподалеку, оставив без электричества несколько крупнейших музеев в центре Дрездена. После этого несколько человек забрались в музей через угловое окно и прошли в историческую часть коллекции, в сокровищницу Августа Сильного. По предварительным данным, они похитили не менее трех бесценных наборов ювелирных изделий, и скрылись на автомобиле.

"Зеленый свод" - бывшая сокровищница саксонского курфюрста и короля Польши Августа Сильного, которая открылась как музей при его жизни, в 1724 году. В собрании музея около 3000 экспонатов из золота, серебра, драгоценных камней, изделий из слоновой кости и других ценных материалов.

Дрезден МВД Зеленый свод Август Сильный Саксония

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