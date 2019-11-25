Поиск

В Дрездене ограбили музей "Зеленый свод" со знаменитой коллекцией драгоценностей

В Дрездене ограбили музей "Зеленый свод" со знаменитой коллекцией драгоценностей
Музей "Зеленый свод". Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Дрездене неизвестные грабители проникли в музей "Зеленый свод", где хранится крупнейшая коллекция сокровищ в Европе, сообщает в понедельник Deutsche Welle со ссылкой на полицию.

По данным издания Bild, преступники похитили из музея бриллианты и другие ценности. Ущерб может составить миллиард евро, отмечает газета. По ее данным, преступники подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, оставив без электричества несколько крупнейших музеев в центре города. После этого несколько человек забрались через угловое окно в музей, в помещение с сокровищами.

"Зеленый свод" (нем. Grünes Gewölbe) - бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа сильного, которая действует как музей с 1724 года.

В музее хранится порядка 3 тыс. экспонатов из золота, серебра, драгоценных камней, изделий из слоновой кости и других ценных материалов. Свое название он получил из-за того, что прежде в одном из залов располагались колонны, окрашенные в малахитово-зеленый цвет.

Сокровищница получила серьезные повреждения во время Второй мировой войны, долгое время ее коллекция располагалась в музее изобразительных искусств Альбертинум в Дрездене. "Зеленый свод" открыл двери для посетителей после реконструкции в 2006 году.

Германия Дрезден

Новости

В Италии из-за наводнения рухнул участок эстакады

В Италии из-за наводнения рухнул участок эстакады

Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

WikiLeaks

Врачи предупредили британское МВД о риске смерти Ассанжа в тюрьме

Врачи предупредили британское МВД о риске смерти Ассанжа в тюрьме

WSJ узнала о попытке клиентов Джулиани сменить руководство "Нафтогаза"

Гонконг стал осложняющим для США фактором при выработке соглашения с КНР

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 ноября

Клиент Джулиани предоставил Конгрессу записи, связанные с украинским скандалом

Сенатор заблокировал резолюцию о геноциде армян по просьбе Белого дома

На местных выборах в Гонконге побеждают сторонники демократии

На местных выборах в Гонконге побеждают сторонники демократии

Что произошло за день: воскресенье, 24 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');