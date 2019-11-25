В Дрездене ограбили музей "Зеленый свод" со знаменитой коллекцией драгоценностей

Музей "Зеленый свод". Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Дрездене неизвестные грабители проникли в музей "Зеленый свод", где хранится крупнейшая коллекция сокровищ в Европе, сообщает в понедельник Deutsche Welle со ссылкой на полицию.

По данным издания Bild, преступники похитили из музея бриллианты и другие ценности. Ущерб может составить миллиард евро, отмечает газета. По ее данным, преступники подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, оставив без электричества несколько крупнейших музеев в центре города. После этого несколько человек забрались через угловое окно в музей, в помещение с сокровищами.

"Зеленый свод" (нем. Grünes Gewölbe) - бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа сильного, которая действует как музей с 1724 года.

В музее хранится порядка 3 тыс. экспонатов из золота, серебра, драгоценных камней, изделий из слоновой кости и других ценных материалов. Свое название он получил из-за того, что прежде в одном из залов располагались колонны, окрашенные в малахитово-зеленый цвет.

Сокровищница получила серьезные повреждения во время Второй мировой войны, долгое время ее коллекция располагалась в музее изобразительных искусств Альбертинум в Дрездене. "Зеленый свод" открыл двери для посетителей после реконструкции в 2006 году.