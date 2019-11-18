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HP отклонила предложение Xerox о покупке

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров HP Inc единогласно отклонил предложение Xerox Holdings Corp о покупке производителя принтеров и персональных компьютеров.

В письме, опубликованном на сайте HP и адресованном главному исполнительному директору Xerox Джону Висентину, говорится, что предложение "существенно недооценивает HP и не отвечает интересам ее акционеров".

Xerox на прошлой неделе сделал предложение о покупке HP за $33 млрд, или $22 в расчете на акцию, - $17 денежными средствами и 0,137 акции Xerox за бумагу HP.

Рыночная стоимость Xerox составляет $8,4 млрд, тогда как HP оценивается чуть менее чем в $30 млрд. Xerox потребуется заимствовать существенный объем средств для завершения предложенной сделки, о чем упоминается в письме HP.

"Совет директоров также считает характер предложения крайне условным и неопределенным, в том числе с учетом потенциальных последствий огромного объема задолженности объединенных компаний", - говорится в письме.

Между тем совет директоров HP не исключил возможности слияния двух компаний и сообщил, что открыт для переговоров с Xerox.

"Мы осознаем потенциальные преимущества объединения, мы открыты для того, чтобы узнать, может ли слияние с Xerox представлять ценность для акционеров HP", - отмечается в письме.

Xerox HP

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