HP снова отклонила "агрессивное" предложение Xerox

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров HP отклонил новое предложение Xerox Corp. о покупке компании за $33 млрд, отметив, что в обращении компании от 21 ноября нет ничего нового по сравнению с предыдущим предложением. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте HP.

Совет HP считает, что Xerox существенно недооценивает компанию. Кроме того, там отметили высокую степень неопределенности в предлагаемой сделке и ее зависимость от слишком многих условий. В частности в HP сомневаются в способности Xerox привлечь средства для этой сделки и в последствиях долгового бремени объединенной компании для ее котировок в случае получения этих денег.

Обращение на имя гендиректора Xerox Джона Висентина подписали гендиректор HP Энрике Лорес и председатель совета директоров компании Чип Берг. Они также указали, что не видят причин предоставлять Xerox доступ к финансовым документам НР для проведения due diligence. HP не зависит от потенциальной сделки с Xerox и уверена в своей стратегии и возможностях, отметили они.

По "агрессивным словам и действиям" представителей Xerox в совете НР видят, что компания намерена навязать им сделку, не предоставляя адекватной информацией. Они напомнили, что в ходе непубличных встреч в августе и сентябре 2019 года НР не ответила на вопросы Xerox и затем выбрала враждебный подход вместо более продуктивного.

Лорес и Берг отметили, что совет директоров НР служит интересам акционеров компании и не позволит агрессивным тактикам сбить его с толку.

Первое предложение о поглощении Xerox сделала НР 5 ноября, она тогда предложила предложила за каждую акцию HP $17 денежными средствами и 0,137 собственной акции, оценив НР в целом в $33 млрд. 17 ноября совет директоров Xerox отклонил это предложение.

21 ноября Xerox направила НР новое предложение и пообещала, что обратится с предложением о покупке напрямую к акционерам компании, если совет директоров не разрешит ей проведение due diligence до 25 ноября.

За последний месяц котировки HP выросли на 13,1%, Xerox - почти на 27%.

Американская HP Inc. была создана в 2015 году при разделении бизнеса Hewlett-Packard. Она занимается производством персональных компьютеров и принтеров. Выручка HP в 2018 году составила $58 млрд, из которых почти две трети пришлось на персональные компьютеры. 71% операционной прибыли компании пришлось на подразделение, выпускающее принтеры и картриджи для них.

Годовая выручка Xerox в 2018 году составила около $10 млрд. В письме руководителей HP говорится, что этот показатель не оправдывает ожиданий рынка уже пять кварталов подряд.