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Xerox предложила купить HP примерно за $30 млрд

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Xerox Holdings Corp. сделала предложение о покупке производителя принтеров и персональных компьютеров HP Inc., об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на источники. Сумма называется разная - в районе $30 млрд и выше.

Представители HP подтвердили получение предложения от Xerox, однако сумму не уточнили.

По данным источников Financial Times, Xerox готова заплатить примерно по $22 за каждую акцию HP, причем оплата будет как денmufvb, так и акциями самой компании. Это примерно на 20% превышает котировки бумаг HP на закрытие рынка во вторник.

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Рыночная стоимость HP составляет $27 млрд, и это более чем втрое больше капитализации Xerox, которая известна, прежде всего, своей копировальной техникой.

Источники сообщают, что Xerox договорилась о финансировании предполагаемой сделки с Citigroup. Кроме того, она получила $2,3 млрд от продажи японской Fujifilm Holdings доли в их совместном предприятии.

Годовая выручка Xerox составляет порядка $10 млрд. Выручка HP в прошлом году равнялась $58 млрд, из которых почти две трети пришлось на персональные компьютеры. Тем не менее, 71% операционной прибыль пришлось на подразделение, выпускающее принтеры и картриджи для них.

Котировки акций Xerox выросли по итогам торгов в среду на 3,6%, HP - на 6,4%.

Xerox HP

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