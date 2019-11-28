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Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Имя главы новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко впервые помянуто на литургии, которую совершил иерарх Болгарской православной церкви.

Как сообщает греческий сайт Romalewfronimati, в храме Святого Афанасия и Святых Акакия и Дамаскина Студита в Лангаде (Греция) митрополит Пловдивский Николай, приехавший из Болгарии, в среду, 27 ноября, возглавил утреннюю службу. Во время литургии диакон зачитал местный диптих (богослужебный порядок упоминания предстоятелей), в который был включен глава ПЦУ.

Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Болгарскому митрополиту сослужили трое иерархов Элладской церкви - два митрополита и епископ.

Лангадская епархия входит в список епархий Греции, которые нежелательны для посещения паломниками Московского патриархата: их правящие архиереи вступили в литургическое или молитвенное общение с представителями ПЦУ.

До сих пор Болгарская православная церковь не давала окончательного ответа, признает ли она неканоническую церковь Украины, созданную год назад при поддержке Константинополя и тогдашней украинской администрации.

В начале ноября патриарх Александрийский Феодор признал неканоническую ПЦУ. Сразу после этого в Московском патриархате заявили о невозможности дальнейшего поминовения имени патриарха Феодора, что на языке церковной дипломатии означает фактический разрыв общения. 25 ноября стало известно, что патриарх Кирилл приостановил работу подворья Александрийской церкви в Москве.

В конце октября ПЦУ признал глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II, несмотря на противодействие со стороны собственного епископата.

Епифаний Думенко Митрополит Пловдивский Николай ПЦУ Болгарская православная церковь Болгария Греция Украина

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