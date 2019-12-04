Беглый молдавский олигарх Плахотнюк получил паспорт на новое имя

Бизнесмен Владимир Плахотнюк Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Молдавия объявит олигарха Владимира Плахотнюка в международный розыск по паспорту на имя Владислав Новак, заявил президент республики Игорь Додон в среду после заседания Высшего совета безопасности (ВСБ).

"Мы получили подтверждение, что Владимир Плахотнюк получил паспорт на имя Владислав Новак. Паспорт был выдан агентством публичных услуг на основании решения Службы информации и безопасности (СИБ). Такая процедура в стране существует в определенных случаях, например - в случае спецопераций, для агентов под прикрытием. Сейчас возбуждено уголовное дело, бывший директор СИБ Василий Ботнарь должен объяснить, на каком основании было принято решение о подготовке для Плахотнюка документов на другое имя", - сказал Додон.

Он сообщил, что паспорт на имя Владислава Новака Плахотнюк получил 29 июля 2018 года, а через месяц был выдан еще один паспорт другому человеку, на имя Александр Резник. "Я не могу сказать, кому был выдан второй паспорт. Это пока секретная информация", - отметил президент.

По его словам, установлено, что документы на имена Владислава Новака и Александра Резника не использовались для выезда из Молдавии. "Тем не менее, Плахотнюк будет объявлен в розыск и под фамилией Новак", - сказал Додон.

По его словам, МВД Молдавии еще 18 октября отправило в офис Интерпола в Лион все документы для объявления Плахотнюка в международный розыск. "До сих пор решение об этом, однако, не принято. Поэтому мы решили дополнительно обратится за информацией к США, Великобритании и Румынии, чтобы проверить возможность пребывания Плахотнюка в этих странах, как писала пресса. Мы можем обратится к этим странам напрямую с просьбой об экстрадиции, так как у нас подписаны соответствующие договора", - заявил Додон.

Плахотнюк уехал из Молдавии 14 июня, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. Позднее он ушел в отставку с поста председателя этой партии, а в конце июля сдал свой депутатский мандат. Прокуратура Молдавии возбудила против него уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже средств из банковской системы республики. Суд Молдавии 11 октября выдал ордер на арест Плахотнюка, а 18 октября были подготовлены документы для объявления его в международный розыск.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел, он заочно арестован. Олигарха обвиняют в покушении на убийство и наркобизнесе.