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Трамп заявил о сигналах от России о желании заключить с США сделку по вооружениям

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Россия стремится заключить с США соглашение по контролю над вооружениями, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Лондоне.

Он добавил, что соответствующие сигналы об этом поступили от Москвы "две недели назад".

Кроме того, по совам Трампа, российская сторона также хочет достигнуть договоренности с США по теме ядерного оружия. "И мы тоже этого хотим. Мы считаем, что это было бы хорошо", - заявил он.

Говоря о прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Трамп подчеркнул, что не испытывает по этому поводу больших сожалений. "Я вышел из этой сделки, потому что другая сторона (Россия - ИФ) не выполняла свои обязательства. Кроме того, это соглашение в любом случае уже было устаревшим", - пояснил президент США.

Трамп также заявил, что Китаю следует участвовать в будущих договоренностях по контролю над вооружениями. "Мы можем добиться этого сейчас или позже", - сказал американский лидер.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, также участвующий в пресс-конференции, тоже подчеркнул необходимость работать с КНР по вопросу о контроле над вооружениями. "Нужно найти способ включить в это Китай, так как эта страна должна быть частью усилий по контролю над вооружениями", - заявил генсек.

В ноябре Трамп также говорил о желании Вашингтона заключить сделку по вооружениям с Пекином и Москвой. Президент США тогда пояснял, что речь идет о "крупном соглашении по контролю над вооружениями с Россией, Китаем и, возможно, больше ни с кем".

2 августа США официально вышли из ДРСМД, заявив, что вина за это лежит на России. В ответ РФ заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

Дональд Трамп Лондон ДРСМД США Китай НАТО Йенс Столтенберг

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