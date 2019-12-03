ТВ сообщило, что в причастности к громкому убийству в Берлине заподозрили Москву

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Расследованием громкого убийства гражданина Грузии в Берлине займется генпрокуратура ФРГ, немецкие правоохранительные органы подозревают власти РФ в причастности к смерти Зелимхана Хангошвили, сообщили во вторник телеканалы WDR, NDR и газета Sueddeutsche Zeitung.

По информации СМИ, в расследовании задействована уголовная полиция и немецкие спецслужбы. Теперь расследование может получить новое развитие. По информации Sueddeutsche Zeitung, NDR и WDR, уже на этой неделе дело перейдет к генпрокуратуре из-за возможного участия в этом деле российских спецслужб, передают немецкие СМИ.

Согласно публикациям со ссылкой на информацию генпрокуратуры ФРГ, "российское государство или государственные органы Чеченской республики могли дать заказ на убийство в берлинском районе Моабит".

"Российский след" в убийстве в Берлине

В сентябре авторы совместного доклада британского интернет-издания Bеllingcat, российского издания Insider, центра "Досье" (Dossier Center) и журнала Der Spiegel выступили с утверждениями о наличии новых свидетельств того, что убийство Хангошвили в Берлине не имеет криминальной подоплеки, а является спланированной операцией, которая получила поддержку со стороны российских властей.

Ранее в том же месяце издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя американских властей написало, что Вашингтон также обвинил Россию в громком убийстве гражданина Грузии в Германии. "США считают, что за эту расправу ответственна Россия", - цитировала газета слова чиновника. При этом он отказался уточнить, кто конкретно в России, по его мнению, мог бы быть вовлечен в это дело. Фальшивый паспорт мог быть выдан подозреваемому в убийстве "только российскими властями", выразил уверенность он.

Хангошвили был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте.

Немецкие СМИ сообщили, что убитый гражданин Грузии был родом из Чечни, а задержанный по подозрению в убийстве - россиянин. Посольство РФ сообщило об оказании задержанному консульской помощи, указав, что проверяет гражданство мужчины. После этого пресс-секретарь прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер сообщил "Интерфаксу", что подозреваемый имеет российское гражданство.

Кроме того, сообщалось, что подозреваемый в убийстве Хангошвили отказался давать показания. По данным берлинской прокуратуры, подозреваемый во время допроса молчал и "вел себя как профессионал".