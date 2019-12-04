Депутат Луговой назвал фантазиями обвинения в причастности РФ к убийству в Берлине

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Предположение Генпрокуратуры Германии о причастности госорганов РФ к убийству в Берлине гражданина Грузии сомнительно, российские спецслужбы подобными акциями давно не занимаются, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

"Использование российскими спецслужбами подобных методов ушло в прошлое. Это фантазии. Предполагать германская генпрокуратура может что угодно. Я не вижу убедительных доказательств. Смахивает на ситуацию в Солсбери", - сказал в среду "Интерфаксу" Луговой, которого Лондон считает причастным к смерти в 2006 году в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Отвечая на вопрос, не может ли быть связан этот скандал с намеченной на 9 декабря в Париже встречей в "нормандском формате", Луговой сказал: "Не думаю. Там будет решаться вопрос об урегулировании на Украине, в чем заинтересованы все участники". При этом парламентарий полагает, что "на саму атмосферу встречи лидеров "нормандского формата", эта ситуация скажется не лучшим образом".

Дипломатический скандал из-за громкого убийства в Берлине

Генпрокуратура Германии, которая приняла на себя расследование дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, высказала предположение, что это преступление могло быть совершено по заказу государственных органов РФ или Чечни.

"Генпрокуратуре ФРГ сегодня, 4 декабря 2019 года, было передано расследование убийства 23 августа 2019 года гражданина России и Грузии Торнике К. Есть веские действительные основания полагать, что убийство Торнике К. было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации или таковых Чеченской Республики, которая является частью РФ", - сказано в заявлении Генпрокуратуры, в среду поступившем в "Интерфакс".

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству Хангошвили. "Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в среду было объявлено, что правительство ФРГ высылает из страны двух сотрудников российского посольства в Берлине. Берлин ожидает от РФ содействия в расследовании убийства гражданина Грузии и не исключает новых мер реагирования наряду с высылкой двух сотрудников посольства России, заявила официальный представитель германского министерства.

"Об этих ожиданиях госсекретарь Михаэлис информировал посла Нечаева 20 ноября 2019 года в ходе разговора в МИД ФРГ. Российская сторона не отреагировала на эти призывы правительства к содействию в расследовании", - указала представитель МИД, слова которой процитировали "Интерфаксу" в министерстве.

По ее словам, двух сотрудников посольства РФ объявили в Германии персона нон грата, потому что РФ недостаточно содействовала в расследовании. Правительство ФРГ по-прежнему ждет содействия, в особенности, в связи с тем, что генпрокуратура ФРГ подозревает, что убийство было совершено по заказу либо госорганов РФ, либо госорганов Чечни. В свою очередь МИД РФ пообещал ответить на высылку из Германии двух российских дипломатов.

Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.