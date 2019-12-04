Источник заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии с 2008 года был в розыске

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Делом убитого в Берлине в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого подозревали в причастности к террористическим актам на территории Ингушетии, занимался Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) республиканского МВД с 2008 года, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Зелимхан Хангошвили находился в разработке ЦПЭ республики по делу об участии в терроризме. В 2008 году по нему начали активно работать: ингушские правоохранители долго искали его, отрабатывали оперативную информацию по возможному месту нахождения Хангошвили", - сказал собеседник агентства.

Другой источник предположил, что Хангошвили больше был известен в Чеченской республике, чем в Ингушетии, так как "он входил в бандгруппу, которая чаще совершала теракты на территории соседнего региона".

Еще один источник агентства "Интерфакс" ранее рассказал, что Хангошвили причастен к организации и участию в ряде террористических актов на территории России в качестве главаря бандформирований, а в 2016 году Грузия объявила его в международный розыск.

Убийство гражданина Грузии в Берлине

Зелимхан Хангошвили родился 15 августа 1979 года. Он уроженец села Дуиси Ахметского района Грузинской ССР, гражданин Грузии.

Он был убит в центре Берлине 23 августа неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Киллер, приехавший на место преступления на велосипеде, дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте.

По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

Генпрокуратура ФРГ считает, что убийство могло быть совершено либо по заказу властей России, либо по указанию властей Чечни.

В среду МИД ФРГ объявил двух российских дипломатов в Германии персонами нон грата из-за того, что Россия недостаточно содействовала властям Германии в расследовании преступления.

Со своей стороны глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве потребуется "небольшое время" для выработки ответных мер в отношении Германии после высылки дипломатов.

В свою очередь посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что высылка российских дипломатов из ФРГ "самым негативным образом" отразится на российско-германских отношениях и не останется "без надлежащей реакции". Также он указал на отсутствие доказательств и "немотивированную политизацию преступления".