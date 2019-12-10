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Владимир Путин анонсировал зеркальные меры на высылку дипломатов из ФРГ

Россия неоднократно ставила вопрос перед ФРГ по выдаче бандита, убитого в Берлине

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что Москва примет зеркальные меры на высылку из Германии сотрудников российского посольства в связи с убийством в Берлине Зелимхана Хангошвили, но это не приведет к кризису в российско-германских отношениях.

"Вы спросили об ответных мерах. Существуют просто неписаные законы в таких случаях - вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все", - сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам встречи лидеров "нормандского формата", отвечая на вопросы журналистов.

"Является ли это каким-то кризисом в отношениях? Ничего хорошего нет, но я не думаю, что должен возникнуть какой-то кризис", - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что в этой ситуации необходимо разобраться.

"Но в том, что мы должны в этом разобраться, я с канцлером (Ангелой Меркель - ИФ) согласен, мы будем делать все, чтобы в этом разобраться и помочь немецким коллегам", - подчеркнул президент России.

При этом Путин сказал, что было бы хорошо, если бы Россия и Германия сотрудничали не только в подобных трагических обстоятельствах, но и раньше.

"Российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами по выдаче этого бандита и убийцы. К сожалению, мы не нашли взаимопонимания", - сказал Путин.

Владимир Путин ФРГ

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