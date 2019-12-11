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Полиция насчитала более 300 тысяч участников акций протестов во Франции

Организаторы заявляют почти о 900 тысячах протестующих

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Около 339 тысяч демонстрантов приняли участие во вторник в акциях протеста во Франции против планов властей по пенсионной реформе, сообщают во французском МВД.

Протесты во Франции

В министерстве уточняют, что 31 тысяча из них собрались в Париже.

Эти данные значительно ниже, чем в прошлый четверг. Тогда к протестам против пенсионной реформы присоединились, по информации МВД, более 800 тысяч человек.

Со своей стороны профсоюзы, организовавшие демонстрации, заверили, что во вторник собрались 885 тысяч участников акций протеста.

Франция Париж

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