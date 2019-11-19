Шведская прокуратура закрыла расследование дела Джулиана Ассанжа

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Швеции прокуратура закрыла расследование обвинений в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревали в изнасиловании, сообщает Aftonbladet. Об этом сообщила на пресс-конференции прокурор Эва-Мария Перссон.

По ее словам, она заслушала показания пяти свидетелей, которые уже были известны следствию, а также двух новых свидетелей. И несмотря на это собранных доказательств недостаточно для предъявления обвинений в суде.

Расследование в отношении Ассанжа продолжалось с перерывами с 2010 года. Тогда гражданка Швеции обвинила его в изнасиловании. Он вину отрицал и говорил, что секс с ней был по взаимному согласию. Срок давности по этому обвинению истечет в августе 2020 года.

Прокуратура Швеции в мае 2017 года уже снимала с Ассанжа это обвинение и отзывала ордер на его арест, но затем расследование было возобновлено после того, как британская полиция задержала его в посольстве Эквадора в Лондоне.

Ассанж находился в этой дипмиссии с 2012 года до 11 апреля 2019 года. Он просил убежище в Эквадоре поскольку опасался выдачи Соединенным Штатам в связи с тем, что организовал через проект WikiLeaks публикацию американских секретных документов. В апреле 2019 года Эквадор отказал Ассанжу в убежище и разрешил британской полиции пройти в посольство и задержать его.

Британский суд назначил ему 50 недель тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году, когда он не явился по повестке в суд и спрятался в дипмиссии.

Вашингтон сначала обвинил Ассанжа в сговоре с целью получения доступа к правительственным компьютерным сетям. В мае 2019 года Минюст США объявил, что предъявит ему обвинения еще по 17 пунктам, в том числе в в незаконном получении и раскрытии секретных документов, связанных с национальной обороной в сговоре с бывшей военнослужащей Челси Мэннинг. Выдать его в страну, где есть смертная казнь, Британия не может.