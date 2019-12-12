Украина попытается изменить некоторые положения Минских соглашений

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинская сторона постарается изменить некоторые положения Минских соглашений, - в частности, по вопросу передачи границы под контроль Киеву.

"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Мы должны с вами понимать, что со времен "Минска" прошло четыре года, все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что не моя команда подписывала "Минск", но мы, как власть, должны выполнять те условия, на которые пошла тогдашняя власть. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить, и будем менять", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Зеленский подчеркнул, что тот же пункт о передаче Украине под контроль границы с Российской Федерацией в Донбассе после проведения там местных выборов не является позицией нынешнего руководства государства. "Я об этом сказал, не знаю сколько раз, и это окончательное решение", - заявил Зеленский.

Записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию Украины подразумевают ту децентрализацию, которую Киев сейчас и реализует по всей территории страны.

"В "Минске" четко записано, что изменения в Конституцию Украины - всё, что связано с децентрализацией. Сейчас мы готовим пакет законов о децентрализации, вы это знаете, на всей территории Украины. То есть мне кажется, что мы выполняем все эти обязательства. Да, немного другая формулировка, но мне кажется, что, в принципе, она подходит", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Зеленский считает, что ему в этом вопросе удалось убедить Германию и Францию. "Что касается Российской Федерации, будет сложно. Все видели. В этом вопросе тоже будет очень-очень сложно", - указал он.