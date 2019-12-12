При тушении пожара на "Адмирале Кузнецове" погиб военный

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов", ведется поиск одного офицера из состава службы живучести корабля, сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.

По данным Северного флота, военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений. В пресс-службе также рассказали, что пропавший офицер практически сразу после начала пожара отправился к месту проведения сварочных работ на корабле, чтобы эвакуировать оттуда рабочих.

"Поиск военнослужащих аварийно-спасательными командами не прекращался с момента покидания всеми рабочими предприятия аварийного отсека и начала ликвидации очага задымления", - говорится в сообщении Северного флота.

Ранее в четверг информированный источник рассказал "Интерфаксу", что на борту "Адмирала Кузнецова" было найдено тело человека. Собеседник агентства не уточнил личности погибшего.

Источник "Интерфакса" также ранее сообщал, что 12 человек обратились за помощью к медикам в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. "Еще трое числятся пропавшими без вести", - говорил собеседник агенства.

Ранее в четверг в пресс-службе Северного флота говорили, что при тушении пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" продуктами горения отравились 10 военных, им оказана медпомощь.

Причиной пожара мог стать человеческий фактор, сообщил "Интерфаксу" в четверг глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", - сказал Рахманов.

"Демонтируется оборудование, остаются возгорающиеся предметы или жидкости, или их остатки, которые по каким-то причинам убраны не были. Человеческий фактор", - сказал он.

По данным источников "Интерфакса", пожар на "Адмирале Кузнецове" начался в энергоотсеке на нижней палубе в 10:49 по московскому времени. Площадь возгорания в отсеке выросла с 20 до 600 квадратных метров, точно ее оценить невозможно из-за сильного задымления. Сначала предполагалось, что в отсеке горит дизельное топливо, затем оказалось, что горят электрокабели.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года. ОСК обещала вернуть авианосец в состав ВМФ в 2022 году.

"Оценка ущерба будет проведена после того, как в отсек можно будет обеспечить безопасный доступ. Я не могу ответить на этот вопрос, пока наши специалисты не попадут в отсек", - сказал глава ОСК, отвечая на вопрос о влиянии пожара на сроки возвращения авианосца в состав ВМФ РФ.