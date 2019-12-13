Организатором убийства Шеремета назвали автора гимна Сил спецопераций Украины

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и ветеран боевых действий в Донбассе Андрей Антоненко, написавший неофициальный гимн Сил специальных операций (ССО) Украины, а непосредственным исполнителем - волонтер и детский медик Юлия Кузьменко, говорится в тексте подозрения, врученном Кузьменко при обыске у нее дома в четверг, 12 декабря.

Скан-копию подозрения на своей странице в фейсбуке в ночь на пятницу опубликовал ее адвокат Влад Добош. "Досудебным следствием установлено, что Антоненко, (...) увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, (...) стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, (...) пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов, (...) решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича", - говорится в тексте подозрения.

Для воплощения своего плана, согласно документу, Антоненко привлек Кузьменко, военнослужащую по контракту Яну Дугарь и не установленных следствием лиц, имевших схожими с ним взгляды, "чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества", отмечается в документе.

В подозрении говорится, что в преступной группе было четкое разделение функций между ее участниками, а Антоненко взял на себя функции ее руководителя. В подозрении Антоненко вместе с неизвестными лицами указывается как изготовитель взрывного устройства, с помощью которого убили Шеремета.

В ночь на 20 июля 2016 года, согласно документу, Антоненко и Кузьменко прибыли на ул.Ивана Франко в Киеве, нашли автомобиль, на котором перемещался Шеремет, после чего "Кузьменко подошла к данному автомобилю прикрепила взрывное устройство под его днище со стороны водителя". Затем Кузьменко и Антоненко якобы покинули место происшествия.

Утром того же дня Кузьменко якобы вернулась на место происшествия, переоделась в спортивный костюм на территории заброшенного дома, а затем поджидала, когда Шеремет выйдет из дома, сядет в автомобиль и начнет движение.

"Реализуя свое преступное намерение, который полностью охватывался умыслом всех участников организованной группы, Кузьменко, дождавшись, пока вышеуказанный автомобиль отъедет на безопасное расстояние от нее, дистанционно привела в действие взрывное устройство и подрыв самого автомобиля", - говорится в подозрении.

Таким образом, согласно документу, Кузьменко подозревается в преступлении по ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, "а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы".

"Дело Шеремета"

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану войны в Донбассе Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники конфликта на востоке Украины, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.