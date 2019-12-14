При обыске по делу об убийстве журналиста Шеремета нашли мину

Предполагаемый организатор преступления Антоненко перед обыском просил сожителя забрать из квартиры некую "зеленую штуку"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в программе "Свобода слова" рассказал о новом вещественном доказательстве в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, найденном во время последних обысков, - наполовину разобранной противопехотной осколочной мине МОН-50.

"Следствие мне только что разрешило обнародовать этот факт... Пока мы ждали адвоката, он (подозреваемый Андрей Антоненко - ИФ) написал человеку, который жил с ним в одной квартире - брату своей жены - "срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку...". Брат его жены забирает эту зеленую штуку и выносит из квартиры... У нас было три версии, и поэтому ночью были проведены неожиданно два дополнительных неотложных обыска", - сказал Аваков.

По словам Авакова, в результате обыска по одному из трех адресов этот предмет был найден. Им оказалась мина МОН-50 в полуразобранном состоянии.

Он подчеркнул, что элемент аналогичной мины был частью бомбы, в результате взрыва которой погиб Шеремет.

"Я не говорю, что это элемент той бомбы, но странно, когда музыкант держит у себя дома мину МОН-50, которой можно убить огромное количество людей", - сказал Аваков.

Он напомнил, что следствие не завершено, на целый ряд вопросов еще нет полных ответов, в том числе "об инициаторах этого дела".

Убийство Павла Шеремета

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану войны в Донбассе Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники конфликта на востоке Украины, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.