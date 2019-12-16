Верховный комиссар по вопросам французской пенсионной реформы подал в отставку

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Делевуа в понедельник подал в отставку на фоне продолжающихся протестов, о чем сообщил в понедельник в своем твиттере.

"Моя ошибка состояла в досадном легкомыслии... Это суровый закон ответственности, образцовости и прозрачности, который должен применяться ко всем, и ко мне в том числе", - заявил Делевуа.

"Этот проект очень важен для Франции. В настоящий момент я его подрываю", - говорится в заявлении Делевуа об отставке, опубликованном в его твиттере.

Как сообщает BFM-TV, Делевуа "подал в отставку, чтобы не препятствовать работе исполнительной власти".

Проект пенсионной реформы вызвал масштабные протесты, которые продолжаются во Франции уже почти две недели. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Премьер страны Эдуар Филипп заявлял, что не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы. При этом он отметил, что согласен пойти на некоторые уступки. В частности, он пообещал, что она не затронет рожденных до 1975 года, а повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет произойдет только в 2027 году.