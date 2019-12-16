Поиск

Верховный комиссар по вопросам французской пенсионной реформы подал в отставку

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Делевуа в понедельник подал в отставку на фоне продолжающихся протестов, о чем сообщил в понедельник в своем твиттере.

"Моя ошибка состояла в досадном легкомыслии... Это суровый закон ответственности, образцовости и прозрачности, который должен применяться ко всем, и ко мне в том числе", - заявил Делевуа.

"Этот проект очень важен для Франции. В настоящий момент я его подрываю", - говорится в заявлении Делевуа об отставке, опубликованном в его твиттере.

Как сообщает BFM-TV, Делевуа "подал в отставку, чтобы не препятствовать работе исполнительной власти".

Проект пенсионной реформы вызвал масштабные протесты, которые продолжаются во Франции уже почти две недели. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Премьер страны Эдуар Филипп заявлял, что не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы. При этом он отметил, что согласен пойти на некоторые уступки. В частности, он пообещал, что она не затронет рожденных до 1975 года, а повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет произойдет только в 2027 году.

Франция Жан-Поль Делевуа

Новости

В Эстонии потребовали отставки главы МВД за его резкие слова о премьере Финляндии

В Париже забастовки спровоцировали 600-километровые пробки

В Париже забастовки спровоцировали 600-километровые пробки

В Сиднее загрязнение воздуха из-за пожаров в 11 раз превысило опасный уровень

В Сиднее загрязнение воздуха из-за пожаров в 11 раз превысило опасный уровень

"Ъ" узнал, что ЕСПЧ впервые рассмотрит жалобу трансгендера из России

Белоруссия подписала кредитное соглашение с Банком развития Китая на 3,5 млрд юаней

Белоруссия подписала кредитное соглашение с Банком развития Китая на 3,5 млрд юаней

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 декабря

Сенатор Шумер попросил вызвать для дачи показаний Болтона и Малвейни

Китайское ТВ не показало матч "Арсенала" из-за высказываний футболиста

Китайское ТВ не показало матч "Арсенала" из-за высказываний футболиста

Джулиани обнародовал отчет о поездке на Украину

Бразилия перенесет посольство в Израиле в Иерусалим

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');