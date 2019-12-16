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В Париже забастовки спровоцировали 600-километровые пробки

В Париже забастовки спровоцировали 600-километровые пробки
Вокзал Сен-Лазар, Париж
Фото: Reuters

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Париже в понедельник продолжаются забастовки против пенсионной реформы, в результате которых образовались пробки общей протяженностью более 600 километров. Также нарушено движение на железных дорогах, сообщает французская газета Le Figaro.

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Как отмечает издание, пробки образовались на дорогах центрального парижского региона Иль-де-Франс к 08:45 по местному времени (10:45 по московскому времени).

Кроме того, закрыты восемь линий парижского метро. На входах и в переходах метро скапливаются большие толпы людей.

Железнодорожная компания SNCF заявила в понедельник, что внутреннее движение поездов "сильно сокращено". До сих пор не возобновила рейсы международная железнодорожная компания Eurostar.

Министр транспорта Жан-Батист Джеббари в свою очередь заявил радиостанции Europe 1, что около "80% работников железнодорожных предприятий работают каждый день".

По данным СМИ, желтые жилеты и профсоюзные активисты возобновляют протесты не только в Париже. В частности, ранее они блокировали автобусную станцию в Руане, префектуре департамента Приморская Сена на севере Франции.

Отмечается, что из-за забастовки, во многих университетах откладывается проведение экзаменов. Например, более чем для десяти тысяч студентов университета Лилля отменены экзамены в конце семестра.

Генеральный директор Французской демократической конфедерации труда (CFDT) выступил за перерыв в забастовочном движении на время рождественских праздников. Однако при этом он отметил, что в случае, если правительство никак не отреагирует на требования протестующих, в январе протесты возобновятся с новой силой.

Акции протеста проходят по всей Франции, несмотря на сделанное премьер-министром страны Эдуаром Филиппом заявление о готовности к некоторому смягчению пенсионной реформы. В частности, он пообещал, что она не затронет рожденных до 1975 года, а повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет произойдет только в 2027 году.

Масштабные протесты против проекта реформы продолжаются во Франции уже почти две недели. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Франция

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