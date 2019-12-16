В Париже забастовки спровоцировали 600-километровые пробки

Вокзал Сен-Лазар, Париж Фото: Reuters

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Париже в понедельник продолжаются забастовки против пенсионной реформы, в результате которых образовались пробки общей протяженностью более 600 километров. Также нарушено движение на железных дорогах, сообщает французская газета Le Figaro.

Как отмечает издание, пробки образовались на дорогах центрального парижского региона Иль-де-Франс к 08:45 по местному времени (10:45 по московскому времени).

Кроме того, закрыты восемь линий парижского метро. На входах и в переходах метро скапливаются большие толпы людей.

Железнодорожная компания SNCF заявила в понедельник, что внутреннее движение поездов "сильно сокращено". До сих пор не возобновила рейсы международная железнодорожная компания Eurostar.

Министр транспорта Жан-Батист Джеббари в свою очередь заявил радиостанции Europe 1, что около "80% работников железнодорожных предприятий работают каждый день".

По данным СМИ, желтые жилеты и профсоюзные активисты возобновляют протесты не только в Париже. В частности, ранее они блокировали автобусную станцию в Руане, префектуре департамента Приморская Сена на севере Франции.

Отмечается, что из-за забастовки, во многих университетах откладывается проведение экзаменов. Например, более чем для десяти тысяч студентов университета Лилля отменены экзамены в конце семестра.

Генеральный директор Французской демократической конфедерации труда (CFDT) выступил за перерыв в забастовочном движении на время рождественских праздников. Однако при этом он отметил, что в случае, если правительство никак не отреагирует на требования протестующих, в январе протесты возобновятся с новой силой.

Акции протеста проходят по всей Франции, несмотря на сделанное премьер-министром страны Эдуаром Филиппом заявление о готовности к некоторому смягчению пенсионной реформы. В частности, он пообещал, что она не затронет рожденных до 1975 года, а повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет произойдет только в 2027 году.

Масштабные протесты против проекта реформы продолжаются во Франции уже почти две недели. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.