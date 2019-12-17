РЖД из-за забастовок во Франции изменили маршрут поездов Москва-Париж

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В связи с проведением забастовок во Франции поезда № 23/24 Москва - Париж будут идти измененным маршрутом, сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

"Так, поезд № 23 Москва - Париж отправлением 17 декабря проследует до Страсбурга. Пассажиры, оформившие билеты до Парижа, будут доставлены до станции назначения на скоростном поезде TGV", - говорится в сообщении.

РЖД также отмечает, что представители зарубежных железных дорог будут своевременно уведомлять российских пассажиров об изменениях, а на вокзалах для лучшего ориентирования будет организовано дополнительное информирование.

Во Франции продолжаются масштабные протесты против проекта пенсионной реформы. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Акции протеста проходят по всей Франции, несмотря на сделанное премьер-министром страны Эдуаром Филиппом заявление о готовности к некоторому смягчению пенсионной реформы. В частности, он пообещал, что она не затронет рожденных до 1975 года, а повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет произойдет только в 2027 году.