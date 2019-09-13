В Париже стартовала самая массовая с 2007 года забастовка транспортников

Закрытый вход на станцию метро Republique в Париже Фото: Reuters

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Работники парижского метро и другого общественного транспорта не вышли на работу в пятницу в знак протеста против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на организацию, управляющую общественным транспортом французской столицы (RATP).

Закрыты 16 линий столичного метро, нарушена работа двух из трех пригородных железнодорожных линий, а также движение автобусов и трамваев. По данным RATP, после 20:00 (21:00 по Москве) 13 сентября будут работать только две линии метро, движение поездов в которых осуществляется без машинистов.

В качестве альтернативы общественному транспорту RATP предлагает воспользоваться электрическими скутерами, 30 минут поездки на которых оплатит сама компания. Многие жители города добирались на работу на велосипедах.

В результате акции протеста в районе Парижа образовались пробки длиной до 200 км в утренний час пик.

Сообщается, что это самая массовая акция протеста транспортников с 2007 года. Демонстранты назвали это мероприятие "предупреждающим выстрелом".

Ожидается, что в понедельник, 16 сентября, работники здравоохранения, авиации и юристы организуют очередную акцию протеста против реформы правительства, предусматривающей введение "единой" пенсионной системы, которая предполагает отказ от распределения пенсии в соответствии с профессиональной деятельностью.

Правительство Франции рассчитывает на то, что голосование по реформе пройдет в парламенте в начале 2020 года.