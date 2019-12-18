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Что случилось этой ночью: среда, 18 декабря

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов. МИД Японии потребовал как можно скорее освободить рыбаков. Представитель префектуры Хоккайдо, откуда прибыли суда, утвеждает, что они ловили осьминогов по соглашению между странами.

– США опоздали с санкциями по "Северному потоку-2". По информации агентства Bloomberg, ограничения уже не повлияют на реализацию проекта. США попытаются повлиять на другие энергетические объекты России.

– Суд отложил рассмотрение иска банка "Восточный" к Baring и Калви. Суть претензий сводится к искажению финансовой отчетности со стороны ответчиков. Сумма иска составляет почти девять миллиардов рублей.

– НМГ потребовала от операторов изменить условия вещания своих телеканалов в интернете. "Национальная медиа группа" жалуется на многомиллиардные убытки. В частности, операторам запрещают взимать плату за дополнительные сервисы.

– Начальник российского Генштаба обвинил НАТО в эскалации напряженности. Силы альянса развертывают системы ПРО и учащают учения в областях соприкосновения с Россией. В частности, в доктрине НАТО Россия числится противником.

– Лидер переславских единороссов арестован по подозрению в убийстве. Депутата гордумы оставят под арестом до февраля. По версии следствия, убийство произошло во время пьяной ссоры.

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