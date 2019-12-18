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Начальник российского Генштаба обвинил НАТО в эскалации напряженности

Начальник российского Генштаба обвинил НАТО в эскалации напряженности
Председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (слева направо) во время встречи в рамках рабочей поездки В.Герасимова в Баку
Фото: Ольга Балашова/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс усиливает военную активность у российских границ и создает дополнительную напряженность, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО", - сказал он на встрече в Москве с иностранными военными атташе.

По его словам, деятельность НАТО оказывает "серьезное влияние" на безопасность. "В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника", - цитирует выступление Герасимова газета Минобороны РФ "Красная звезда".

"Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - сказал Герасимов.

Валерий Герасимов НАТО

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