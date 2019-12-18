США опоздали с санкциями по "Северному потоку-2"

Трубы для "Северного потока-2" в Германии (архив) Фото: DPA/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Введение санкций против участников проекта "Северный поток-2" на сможет повлиять на его реализацию, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на заявления информированных чиновников.

"У США мало рычагов для предотвращения завершения проекта "Северный поток-2" между Россией и Германией, заявили два высокопоставленных чиновника администрации, признавая провал многолетних усилий, направленных на то, чтобы не допустить строительства газопровода, который называют угрозой европейской безопасности", - пишет агентство.

Оно отметило, что один из один из собеседников, обсуждая подход администрации к проекту, сказал, что трубопровод почти завершен, и "санкции, предусмотренные законопроектом об обороне, слишком запоздали, чтобы иметь какой-либо эффект".

Теперь США попытаются повлиять на другие российские энергетические проекты, добавил чиновник.

Как сообщалось, Сенат Конгресса США одобрил во вторник проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток-2".

"Мы наконец-то отправим этот жизненно необходимый законопроект на стол к президенту", - сказал перед голосованием в Сенате лидер большинства республиканец Митч Макконнелл.