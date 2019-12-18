Переговоры с Донбассом завершились без договоренности об обмене пленными

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Участники гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе на переговорах в Минске не смогли договориться об очередном обмене удерживаемыми лицами, сообщила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе Ольга Кобцева.

Она связала это с тем, что с украинской стороны нет "механизма процессуальной очистки людей", которые подлежат обмену.

"Из-за фактического срыва Киевом договоренностей по обмену на заседании мы не смогли обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и республикой", - продолжила Кобцева.

По ее словам, украинская сторона фактически сорвала договоренности по двум решениям, ранее достигнутым на встрече в "нормандском формате", тогда как представители Донбасса сделали все необходимое.

18 декабря в Минске прошло первое заседание трехсторонней контактной группы после саммита в Париже. В 2019 году оно будет последним.

После саммита 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры "нормандской четверки" договорились об обмене пленными по формуле "всех на всех" до конца 2019 года. Затем он говорил, что на Украину в результате могут вернуться 72 ее гражданина. По данным источника "Интерфакса", в общей сложности домой могут вернуться около 300 человек.