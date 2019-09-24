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Украинский омбудсмен сообщила о 113 удерживаемых в РФ украинцах

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В местах лишения свободы в России продолжают удерживаться 113 граждан Украины, заявила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"В пенитенциарных учреждениях России и на территории Крымского полуострова незаконно содержатся 113 граждан Украины, в том числе 89 крымских татар", - сказала Денисова на совещании ОБСЕ.

В РоссииОбмен заключенными между Россией и Украиной. ОбобщениеОбмен заключенными между Россией и Украиной. ОбобщениеЧитать подробнее

Денисова отметила, что работа по возвращению граждан Украины домой продолжается.

7 сентября Москва и Киев провели обмен заключенными по формуле "35 на 35". В результате на Украину вернулись Олег Сенцов, Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Павел Гриб и арестованные после керченского инцидента моряки.

При этом Киев уже передал Москве списки задержанных в РФ украинцев для нового обмена.

Россия Украина Людмила Денисова

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