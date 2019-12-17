ДНР и ЛНР пообещали сближаться с Россией, невзирая на протесты Киева

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Интеграция самопровозглашенных Донецкой народной и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) с Россией не противоречит Минским соглашениям, республики намерены двигаться дальше по пути сближения с РФ, невзирая на протесты украинских властей, заявили главы ДНР и ЛНР на брифинге во вторник.

Так, глава ДНР Денис Пушилин на брифинге обратил внимание, что в комплексе мер по выполнению Минских соглашений "закреплена возможность развития трансграничного сотрудничества". "Поэтому экономическое, социокультурное, научно-образовательное, спортивное, бытовое и другое взаимодействие с Российской Федерацией полностью укладывается в концепцию мирного урегулированию конфликта", - подчеркнул Пушилин.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник поддержал позицию главы ДНР. "Интеграция с Российской Федерацией никак не противоречит минским договоренностям, и мы будем ее осуществлять вне зависимости от того, хочет Киев этого, или нет", - сказал Пасечник.

Он добавил, что вскоре в ЛНР по примеру ДНР будет принят закон о государственной границе. "Принятый в ДНР закон о государственной границе закрепляет волеизъявление жителей Донецкой области", - отметил Пасечник.

Кроме того, Пушилин, выступая на брифинге, назвал абсурдом и нонсенсом заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности общаться только с теми выходцами с Донбасса, кто переехал на подконтрольную Киеву территорию.

"С приходом новых властей для Донбасса ничего не изменилось", - посетовал глава ДНР. По его словам, "возникает справедливый вопрос: о чем может говорить президент Украины с жителями, сбежавшими от пуль и взрывов, посылаемыми своей же армией?".

Пушилин добавил, что Киев продолжает затягивать ситуацию с обменом пленными, не желая процессуально очищать обмениваемых лиц. "После встречи "нормандской четверки" мы в очередной раз убедились в том, кто наш друг, а кто наш враг. И мы никогда не сойдем с того пути, который народ Донбасса еще в 2014 году практически единогласно выбрал в ходе референдума. Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно реализовывать это устремление вне зависимости от мнения Киева по этому поводу", - подчеркнул он.