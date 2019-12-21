Что случилось этой ночью: суббота, 21 декабря

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Трубоукладчик "Северного потока-2" приостановил работу из-за санкций. Газопровод завершен более чем на 90%. Компания-подрядчик Allseas сделала паузу, не дожидаясь разъяснений министерства финансов США.

– Украина получит $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. "Газпром" оплатит транзит через территорию Украины по ее ценам. Почти полмиллиарда выплат составили проценты.

– Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в Тулуне. Следователи выявили нарушение правил безопасности при проведении работ. Погибли рабочие, которые рыли траншею во время ремонта здания, пострадавшего из-за наводнения.

– Санкции против строительства "Северного потока-2" вступают в силу немедленно. Ограничения прописаны в военном бюджете США на 2020 год, подписанном Трампом в ночь на субботу. США готовы заморозить счета всех компаний, которые помогают строительству российских газопроводов.

– Трамп учредил военно-космические силы США. Новые войска появились в американской армии впервые более чем за 70 лет. Их подразделения будут самыми малочисленными, но высококвалифицированными.