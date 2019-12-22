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Турецкая делегация отправится в РФ для обсуждения ситуации в Идлибе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Турецкие переговорщики отправятся в понедельник в Россию, чтобы обсудить развитие ситуации в сирийской провинции Идлиб, приводит агентство "Анадолу" слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Турция прилагает все усилия, чтобы положить конец атакам на сирийский Идлиб. Завтра в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Идлибе", - заявил он.

"По итогам этих переговоров мы решим, какие шаги следует предпринять", - добавил Эрдоган.

Он подчеркнул, что из-за боевых действий в Идлибе более 80 тысяч жителей Идлиба направились в сторону Турции. Эрдоган предупредил, что Анкара не может в одиночку оказывать помощь столь большой группе людей.

Идлиб считается последней провинцией Сирии, на территории которой действуют достаточно крупные оппозиционные силы. Кроме того, там базируются и экстремистские группировки. Сирийские правительственные силы ведут против них борьбу.

Турция Сирия Россия

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