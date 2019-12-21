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Оператор "Северного потока 2" пообещал работать над скорейшим завершением проекта

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Оператор строительства газопровода "Северный поток 2" вместе с компаниями, поддерживающими проект, будут работать над его скорейшим завершением, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик, швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта.

Компания ожидает разъяснения от американских властей.

В миреСанкции против строительства "Северного потока-2" вступают в силу немедленноЧитать подробнее

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, предусматривающий выделение на военные цели $738 млрд.

В бюджет, включены санкции против компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Как говорится в специальном разъяснении подразделения Минфина США, запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете США, вступает в силу немедленно.

Северный поток

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