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Евросоюз раскритиковал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие ж/д сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Железнодорожное сообщение - это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается", - говорится в коммюнике представителя ЕВС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В ЕВС также утверждают, что Крымский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. "ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - говорится в коммюнике.

Власти Евросоюза снова подчеркнули, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. "ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией", - заявил представитель ЕВС.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин открыл ж/д движение по Крымскому мосту: он по видеосвязи дал команду на отправление первого пассажирского поезда по Крымскому мосту, поезд отправится из Петербурга в Севастополь. Кроме того, он уже сам проехался по новому маршруту.

18 декабря Ростехнадзор подтвердил завершение железнодорожной ветки моста, Росавтодор принял ее и разрешил ее запускать. До 24 декабря дорогу передадут балансосодержателю. Оператором железной дороги будет симферопольский ФГУП "Крымская железная дорога", оператором пассажирских перевозок - московская компания "Гранд Сервис Экспресс". Первый поезд из Москвы в Симферополь отправится 24 декабря, ожидаемое время в пути займет 33 часа.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, после смены власти в Киеве вошел в марте 2014 года в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

ЕВС Евросоюз Крымский мост Крым Украина

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