Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан

Президент РФ Владимир Путин на борту крейсера "Маршал Устинов" в Черном море Фото: Reuters

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повысить качество жизни граждан в Крыму.

"Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты", - сказал Путин в пятницу на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, отметив, что имеет в виду в первую очередь постоянных жителей Крыма.

Путин заметил, что повышение качества жизни должно выражаться в ремонте домов, инженерных сетей, благоустройстве территорий, общественных пространств. "Речь не только идет о курортных и туристических зонах, но и обо всех населенных пунктах. Надо предметно посмотреть и оценить состояние городской среды в Крыму. Навести здесь порядок", - сказал Путин.

По его словам, также нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов.

Путин заявил, что особого внимания требует состояние здравоохранения в регионе. "Отрасль находится в плачевном состоянии. Не хватает специалистов, здания и оборудование больниц изношены", - сказал президент, добавив, что ситуация в этой сфере в Крыму хуже, чем в целом по России. Президент потребовал устранить перекос в сторону платной медицины и обеспечить каждому жителю региона качественное бесплатное медицинское обслуживание.

Кроме того, президент высказался за укрепление транспортной инфраструктуры Крыма. "Решительных, просчитанных действий требует укрепление региональных систем коммуникаций. Имею в виду строительство и ремонт местных автодорог, железнодорожных платформ и вокзалов, обновление подвижного состава пригородного сообщения. Это все то, чем жители региона пользуются практически в ежедневном режиме", - сказал Путин.

Он отметил, что задана высокая планка в строительстве магистральной инфраструктуры в Крыму. "Нужно поднимать до этого уровня и ее региональную составляющую", - заявил Путин.

23 декабря 2019 года было открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первый пассажирский поезд прибыл в Севастополь утром 25 декабря.

После развала Советского Союза Крым остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики. Поезда из РФ в Крым ходили через украинскую территорию. После смены власти в Киеве Крым вошел в марте 2014 года в состав РФ после регионального референдума. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. РФ заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда и что полуостров принадлежит ей.

В конце декабря 2019 года Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему. По его словам, "самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, - это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане". "Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение", - сказал Путин на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

С 1 января 2020 года вступил в силу закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года.