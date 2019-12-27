Спасательные работы на месте крушения самолета в Алма-Ате завершились

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Аварийно-спасательные работы на месте крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алма-Атой завершились, сообщил замначальника городского департамента по ЧС Ерлан Алибеков. По его словам, на земле в результате катастрофы никто не погиб.

"Самолет врезался в новостроящийся дом, он к счастью был пуст. (...) К счастью не произошло взрыва топливных баков", - сказал Алибеков.

Городское управление здравоохранения пока сообщило, что погибли 15 человек, один из которых умер уже в больнице.

Пострадали 66 человек, 50 потребовалась госпитализация. Также сообщалось, что в больницу были доставлены восемь детей с политравмами.

По уточненным данным, на борту самолета было не 95, а 93 пассажира и пять членов экипажа. Министерство индустрии опубликовало имена пилотов и бортпроводников, сообщило Tengrinews.kz.

Разбившийся Fokker-100 в последний раз выполнял рейс в среду, 25 декабря, по направлению Атырау-Алма-ата, сообщил телеканал "Хабар-24". Самолету было 23 года, сообщило Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства индустрии. Сертификат летной годности воздушного судна ему был выдан в мае 2019 года. Дата выпуска борта апрель 1996 года. В авиакомпании Bek air зарегистрировано девять таких самолетов.

Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который должен был лететь из Алма-Аты в Нур-Султан вскоре после взлета потерял высоту и упал в жилом районе, столкнувшись с двухэтажным домом. Работа авиакомпании и полеты самолетов этого типа в Казахстане приостановлены