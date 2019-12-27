После катастрофы в Алма-Ате госпитализированы 53 пострадавших

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - После катастрофы самолета Bek Air под Алма-Атой госпитализированы 53 человека, сообщила пресс-служба правительства Казахстана. Состояние восьми врачи оценивают как тяжелое. Погибли 12 человек.

Ранее сообщалось о 49 госпитализированных.

Fokker-100, в котором было 93 пассажира и пять членов экипажа, упал в жилом квартале вскоре после взлета в аэропорту Алма-Аты. По факту возбуждено уголовное дело. Среди версий крушения названы ошибка пилотирования и технический сбой. "Черные ящики" самолета уже найдены. В расследовании примет участие Межгосударственный авиационный комитет СНГ.

Среди погибших - командир воздушного судна Марат Муратбаев. Четверо иностранцев, находившихся на борту, выжили. Это граждане Украины, Киргизии и Китая. На борту было восемь детей, они госпитализированы с политравмами.

Грудного младенца участник спасательной операции, полицейский Жаксылык Султанов нашел на груди у матери. У женщины были открытые переломы ног и травма руки, она держала мальчика здоровой рукой. Он рассказал Tengrinews.kz, что передал ребенка врачам скорой помощи.

28 декабря в Казахстане объявлен днем общенационального траура. Премьер-министр Аскар Мамин пообещал, что семьям погибших выделят по 4 млн тенге ($10 560).