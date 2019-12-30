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Причиной крушения самолета в Казахстане назвали след от другого взлетавшего лайнера

Причиной крушения самолета в Казахстане назвали след от другого взлетавшего лайнера
На месте крушения самолета в Казахстане
Фото: Reuters

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Причиной падения пассажирского лайнера близ Алма-Аты мог стать спутный след, оставленный другим самолетом за минуту до взлета упавшего воздушного судна, считает директор летной службы Bek Air Ерик Сапаров.

Он напомнил, что спутный след всегда присутствует за самолетом.

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"Между взлетом Fokker-100 и предыдущим самолетом была минута. Взлет Airbus в 07:19, взлет нашего - 07:20", - сказал Сапаров.

Он также отметил, что жертв можно было избежать, если бы на территории близ аэропорта не было постройки.

"Возникает вопрос, как могло быть построено здание рядом с аэропортом?! (...) Это полнейшее нарушение. Возможно, если бы не было этих препятствий, наверное, жертв бы не было", - сказал Сапаров.

Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Согласно последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек и 67 пострадали. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Крушение самолета в Казахстане

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Казахстан Алма-Ата Bek Air

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