Опубликована запись переговоров с экипажем рухнувшего близ Алма-Аты лайнера

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Обнародована аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем потерпевшего крушение близ Алма-Аты самолета авиакомпании Bek Air.

Исходя из записи переговоров, опубликованных в открытых источниках, подготовка к полету лайнера Bek Air по маршруту Алма-Аты - Нур-Султан проходила в штатном режиме. Диспетчер разрешил экипажу совершить взлет. Затем, через несколько секунд, пилоты самолета перестали выходить на связь и диспетчер объявил тревогу.

"Bek Air 2100, ветер 040 градусов, 05 правая взлет разрешаю", - говорит диспетчер. "05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!" - отвечает пилот самолета.

Далее диспетчер несколько раз пытается восстановить связь с воздушным судном, после чего объявляет тревогу.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алма-Ата - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По уточненным данным комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, пострадали 49 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Ранее сообщалось о 15 погибших.

В числе погибших оказались командир воздушного судна Марат Муратбаев и казахстанская журналистка Дана Круглова.

На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.