Поиск

Опубликована запись переговоров с экипажем рухнувшего близ Алма-Аты лайнера

Опубликована запись переговоров с экипажем рухнувшего близ Алма-Аты лайнера
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Обнародована аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем потерпевшего крушение близ Алма-Аты самолета авиакомпании Bek Air.

Исходя из записи переговоров, опубликованных в открытых источниках, подготовка к полету лайнера Bek Air по маршруту Алма-Аты - Нур-Султан проходила в штатном режиме. Диспетчер разрешил экипажу совершить взлет. Затем, через несколько секунд, пилоты самолета перестали выходить на связь и диспетчер объявил тревогу.

"Bek Air 2100, ветер 040 градусов, 05 правая взлет разрешаю", - говорит диспетчер. "05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!" - отвечает пилот самолета.

Крушение самолета в Казахстане

Далее диспетчер несколько раз пытается восстановить связь с воздушным судном, после чего объявляет тревогу.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алма-Ата - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По уточненным данным комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, пострадали 49 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Ранее сообщалось о 15 погибших.

В числе погибших оказались командир воздушного судна Марат Муратбаев и казахстанская журналистка Дана Круглова.

На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

Алма-Ата Казахстан Bek Air

Новости по теме

Новости

В партии Зеленского заявили о возможности трансформации "формулы Штайнмайера"

МВД Казахстана сообщило о 12 погибших и 49 пострадавших в авиакатастрофе

Трамп объяснил, почему в Канаде вырезали его камео из "Один дома 2"

После крушения самолета в Казахстане возбудили уголовное дело

Жертвами крушения самолета в Алма-Ате стали 15 человек

Жертвами крушения самолета в Алма-Ате стали 15 человек

В крушении Fokker-100 в Казахстане выжили 60 человек

Число погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате достигло 14

Что случилось этой ночью: пятница, 27 декабря

Близ Алма-Аты приостановили полеты Fokker-100 до выяснения причин катастрофы

Семь человек погибли при крушении самолета в Алма-Ате

Семь человек погибли при крушении самолета в Алма-Ате
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');