Грузинский врач стал фигурантом дела за нарушение границы Южной Осетии

Еще трое граждан Грузии были выдворены из Южной Осетии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пограничники Южной Осетии задержали за нарушение госграницы четырех граждан Грузии, трое из которых подверглись штрафу, в отношении еще одного возбуждено уголовное дело.

"На участке госграницы республики с Грузией в окрестностях населенных пунктов Ахмадз и Орчосан Ленингорского района за нарушение режима госграницы пограничным нарядом 9 и 11 ноября задержаны четыре гражданина Грузии. Это Задишвили Рамази Арчилович, 1961 г.р., житель Тбилиси, Мишелашвили Давид Ираклиевич, 1977 г.р., житель села Гремисхеви Душетского муниципалитета, Гаприндашвили Важа Джондоевич, 1961 г.р., житель Тбилиси и Тухиашвили Зураб Закариевич, 1956 г.р., житель Кодисцкаро Каспского муниципалитета", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КГБ Южной Осетии.

Там отметили, что 13 ноября Ленингорский районный суд привлек троих нарушителей к административной ответственности в виде денежного штрафа с последующим выдворением за пределы республики. При этом в отношении Гаприндашвили органы дознания КГБ возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы.

"Установлено, что указанный гражданин Грузии умышленно пересек линию госграницы республики", - говорится в сообщении.

О задержании в Южной Осетии известного врача, президента Ассоциации ортопед-травматологов Грузии Гаприндашвили в среду вечером сообщила грузинская телекомпания "Рустави-2".

По ее данным, Гаприндашвили был задержан еще пять дней назад по обвинению в незаконном нарушении границы, в Южной Осетии он находился как врач для оказания помощь пациенту.

Ранее на этой неделе сообщалось о задержании в Южной Осетии еще двух граждан Грузии по обвинению в нарушении границы. В частности, СГБ Грузии сообщила в понедельник о задержании жителей села Кодисцкаро Каспского муниципалитета.